CNC reconhece atuação de Lucas pelo comércio e empregos durante crise

Medalha Amigo do Comércio foi entregue a apenas 3 senadores do Brasil

Por SELES NAFES

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) entregou ao senador Lucas Barreto (PSD-AP), na noite desta terça-feira (11), a “Medalha Amigo do Comércio”. Foi um reconhecimento à atuação do parlamentar em favor das atividades econômicas no Brasil por meio de projetos aprovados no Congresso Nacional.

A entrega da comenda aconteceu na sede da CNC, em Brasília, e foi conduzida pelo próprio presidente da entidade, José Roberto Trados.

“Continuarei a representar o comércio brasileiro, pois defende-lo é defender o direito ao emprego, a mola propulsora da economia”, comentou Lucas Barreto. “No Amapá, o comércio é o maior polo produtor de empregos, mais do que as instituições públicas”, lembrou ao comentar o prêmio com o Portal SN.

Além dele, apenas outros dois senadores foram condecorados: Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

Durante o período mais crítico da pandemia, Lucas Barreto atuou na aprovação de projetos de alívio tributário das folhas de pagamento (desoneração), Pronamp, auxílio emergencial, compensação do ICMS e na articulação pela redução de juros de financiamentos para as empresas mais atingidas.

Além disso, atuou junto à CNC para a doação de 6 mil cestas básicas a instituições sociais do Amapá.