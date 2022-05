Com 1ª corrida de rua, Polícia Penal chama população a apoiar profissionais

Policiais penais em escolta no HE: organização abriu 600 vagas para a corrida que será em setembro. Foto: OLHO DE BOTO

Por SELES NAFES

A Polícia Penal do Amapá se juntou às forças de segurança para além do combate à criminalidade. A instituição também decidiu apostar nas corridas de rua, modalidade que detém muitos seguidores e trabalha a imagem positiva das corporações, como PM e Corpo de Bombeiros que já possuem eventos tradicionais nesse segmento.

A 1ª Corrida da Polícia Penal será no dia 11 de setembro, na orla de Macapá, terá percurso de 5 km. A concentração será no Parque do Forte, às 6h.

“Essa corrida demonstra à sociedade a importância de valorizar esse categoria que faz parte da segurança pública. O objetivo é chamar a população para estar conosco no combate à criminalidade. A corrida também será uma válvula de escape para o nosso servidor que integra uma das profissões mais estressantes e perigosas do mundo”, explica o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Amapá, Antonio Machado.

A 1ª Corrida da Polícia Penal do Amapá abriu inicialmente 600 vagas. O primeiro lote de inscrições encerra no dia 20 de junho. A taxa será de R$ 40 para policiais sindicalizados, R$ 50 para não sindicalizados e de R$ 60 para a comunidade em geral. O 2º lote será de R$ 70 (até 08 de agosto) e o 3º lote a R$ 80 (até 5 de setembro).

Todos os inscritos terão cobertura de seguro. Os três primeiros lugares no geral receberão troféus e os demais participantes medalhas. Os kits individuais terão camisa, chip e o número. Para se inscreverclique aqui. Ao clicar o internauta se cadastrará e só depois fará a inscrição.