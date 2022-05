Com 20 anos de estrada, Yes Banana volta ao palco

Banda volta aos palcos no espaço de shows do Amapá Gardem Shopping, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Há 20 anos na estrada, a banda Yes Banana protagonizou a cena do pop rock no Amapá e foi uma das precursoras do estilo no estado.

Mas foi com o single “O sangue que corre na tua veia” – um reggae –, que o grupo explodiu no cenário da música popular amapaense, sendo convidada para tocar em outras partes do Brasil.

O grupo foi criado em 2003 pelos músicos Junior Sacaca (vocal), Alan Gomes (contrabaixo), Álvaro Gomes (guitarra) e Valério (Bateria).

Da formação original, apenas o baterista não segue mais com a banda, que atualmente conta com Ian Moreira e o estreante no teclado Calebe Araújo.

Junior Sacaca lembra que a banda nasceu a partir da necessidade que as casas noturnas tinham em ter como atração uma banda de pop rock. Eles começaram a tocar na casa de show Mosaico, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá. Lá permaneceram por quatro anos consecutivos.

“Não havia banda de pop rock em Macapá, no máximo tinha, aqui, eram bandas que tocavam flashback, que botavam um roquezinho aqui, outro ali, mas o repertório principal era flash. Então, o proprietário da casa, na época, achou que dava pra investir e chamou a gente. Formamos o quarteto, que viria a ser o Yes Banana”, lembrou Sacaca.

O nome da banda, Sacaca lembra, remete a uma música do compositor e cantor João Barros, da década de 1940.

“Ele dizia que os norte-americanos tinham aquele preconceito, não só contra os sul-americanos, mas contra os latinos também, e diziam que nós éramos a República das Bananas, né. Uma maneira pejorativa de se dirigir a gente. Então, essa canção do João, foi cantada inclusive pela Carmem Miranda que contou nos EUA, que dizia ‘Yes, nós temos banana, também’. Aí, logo depois ela foi adotada pelos tropicalistas. Trouxemos esse nome, tiramos o ‘nós’ e o ‘temos’ e ficou Yes Banana”, explicaram Alan Gomes e Junior Sacaca.

O grupo está com um projeto para esse ano. Pretendem lançar músicas autorais que serão disponibilizados nas principais plataformas de música da atualidade.

A banda volta aos palcos depois de ficar desde 2019 sem apresentação ao público. Eles se apresentarão na mesma noite que o Quarteto Casanova, no espaço de shows do Amapá Gardem Shopping, no próximo sábado (28), a partir das 22h. Será o primeiro Luau do Enseada Bar e Restaurante (Informações 98117 1889).