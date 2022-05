Com cirrose, Fancywaldo Lenno espera por transplante de fígado

Cantor que começou a carreira em Macapá descobriu a doença durante o tratamento de uma queda que sofreu no banheiro de casa durante o isolamento social.

Por ANDRÉ SILVA

Prestes a completar 40 anos de carreira, o cantor, compositor e produtor Francyvaldo Lenno, de 55 anos, luta para sobreviver. Ele foi diagnosticado com cirrose hepática há três anos e aguarda na fila de transplante de fígado.

Autor de composições marcantes como “Brega da Cobra”, “Meu Coração” e “Arrebenta com Meu Coração”, o artista contou em entrevista ao portal SelesNafes.com que começou a carreira de músico em 1983 tocando na banda da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, que fica no Bairro Buritizal, em Macapá.

Na banda de jovens, ele tocava violão e cantava. Mas foi em outros grupos fora da igreja que o talento nos teclado foi revelado. Chegou a tocar em bandas locais, mas em um determinado momento da vida decidiu seguir carreira solo.

Artistas como Ribamar José, Cris Oliveira, Banda Tá Na Cara e Banda Cheiro Verde já gravaram músicas do cantor. Francywaldo chegou a dividir o palco com cantores consagrados no cenário musical do Brasil, como por exemplo, Reginaldo Rossi.

No Brasil, o artista passou uma temporada de quatro anos em Manaus, capital do Amazonas e esteve em Belém no Pará. Em turnê internacional, esteve na Guiana Francesa e Suriname onde fez apresentações em casas de shows, bares e boates locais.

Pandemia e o acidente

Devido à crise de covid-19, Francywaldo, assim como muitos artistas, se viu prejudicado porque não podia mais tocar em shows e eventos, perdendo, assim, sua principal fonte de renda.

Ele disse que descobriu a doença há pouco mais de dois anos, depois de uma queda que sofreu no banheiro de casa no período de quarentena e isolamento social.

Durante o tratamento da queda, outros problemas foram aparecendo como pedra na vesícula e o mais grave deles, a cirrose. Agora, o artista espera na fila de transplante para conseguir um fígado novo e voltar a trabalhar e viver normalmente.

Sem condições de trabalhar e pagar aluguel, Francywaldo vem se desfazendo de bens que conquistou nos anos de carreira, para comprar comida e custear o tratamento.

“Eu tinha uma economia, então foi a primeira coisa que mexi. Depois vendi meu carro, depois minha moto, depois meu teclado. Fui vendendo todas as minhas coisas para poder ir comendo e pagando meu aluguel. Meu irmão me ajudava e uma sobrinha também”, relatou o artista.

Diante da situação difícil do cantor, os amigos decidiram se unir e promover um evento para angariar recursos que vão custear parte do tratamento do artista, que muito colaborou para a cultura musical do Estado.

O show denominado S.O.S Francywaldo Lenno, vai acontecer no dia 13 de maio na Companhia do Bolero, à partir das 20h, e terá a participação de 16 bandas e músicos locais.