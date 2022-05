Com faca em mãos, mulher ameaça pacientes e servidores de UPA

Unidade fica no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, passaram por um grande susto ao serem surpreendidos por uma mulher que invadiu o local armada com uma faca. Ela, segundo servidores, aparentava estar transtornada e a procura de alguém.

A confusão aconteceu no domingo (22). Servidores e usuários que estavam sendo atendidos no momento da crise gravaram a ação da mulher.

Depois de passar pela recepção, ela foi à ala da unidade onde ficam pacientes em observação. As imagens mostram a mulher com a faca na mão andando de um lado para o outro no corredor que dá acesso ao ambulatório.

Ela chega a tentar entrar na sala, mas uma pessoa mantém a porta bloqueada. Um servidor da unidade disse que a mulher não foi identificada, mas não é a primeira vez que ela aparece no local, surtando.

Uma viatura da Polícia Militar faz ronda no local de hora em hora. Contudo, ela teria chegado no momento em que os policiais não estavam no local para agir. Após o susto, ela foi embora e não foi mais vista.