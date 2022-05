Com residencial evacuado, mãe e filha dormirão em hotel para fugir de fumaça

Professora Marneide Matias, e a filha, Dominique Bianca, saíram de casa só com uma bolsa e uma mochila.

Por ANDRÉ SILVA

O Corpo de Bombeiros evacuou o residencial onde moram mais de 20 famílias, localizado atrás do prédio da loja de acessórios automotivos Portela, que pega fogo desde o início da manhã desta terça-feira (3).

A professora Marneide Matias, de 50 anos, e a filha, Dominique Bianca, de 21, moram há dois anos no residencial Tarumã, localizado na Avenida Mendonça Júnior. No momento da reportagem, elas eram as únicas moradoras que ainda restavam para sair do local, que foi evacuado por causa da fumaça tóxica. Levaram apenas uma bolsa e uma mochila.

“A gente viu no grupo do residencial eles alertando para o que estava acontecendo. A gente viu imagens de viaturas dos bombeiros até que eles chegaram até nós, para nos alertar e pedir pra gente sair do prédio. A gente vai um hotel”, relatou a professora.

Elas disseram que começaram a sentir o cheiro de fumaça que vinha da loja de acessórios às 5h, mas não tinham noção do que estava acontecendo.

“A mamãe acordou primeiro, sentiu um cheiro estranho e aí depois acordei também, sentimos o cheiro mas não sabíamos o que estava acontecendo”, relatou Dominique.

O prédio começou a ser evacuado no meio da manhã. O corpo de bombeiros continua a fazer o resfriamento das paredes do prédio para que a estrutura não ceda.

Cerca de 60 militares do CBM atuam na ocorrência. Uma chuva fina começou a cair no final da tarde, o que segundo um Bombeiro que trabalhava no local, ajudou no combate às chamas.

Uma fumaça escura ainda saía de dentro da loja de acessórios, o que indica que material de borracha ainda está sendo queimado. Contudo, no começo da noite, a corporação anunciou que apesar da ocorrência não ter findado, o sinistro foi controlado – após quase 14 horas de combate.