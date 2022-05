Combate ao crime não terá recuo e nem fragilidades, diz 1ª mulher a comandar PM

Coronel Heliane, de 43 anos, foi empossada hoje, mas assumirá corporação na próxima quarta-feira (18)

Por RODRIGO ÍNDIO

Um abraço carregado de emoção marcou a posse da 1ª mulher a comandar a Polícia Militar do Amapá, nesta segunda-feira (16). A coronel Heliane Braga de Almeida fez o juramento sob o olhar mãe, Edileuza Maria Ribeiro Braga, de colegas e amigos na solenidade que ocorreu da sede do Palácio do Setentrião. A nova comandante prometeu um combate sem recuo contra o crime organizado e à violência contra a mulher.

Heliane é a terceira mulher do Brasil a comandar uma força militar estadual. Outras duas coronéis já comandaram as PMs no Paraná e no Distrito Federal.

“Ela é uma inspiração, uma filha dedicada, esforçada. Hoje, é um dia especial por vê-la realizando mais um sonho”, disse a radiante dona Edileuza.

“A suavidade peculiar do jeito feminino jamais pode ser confundida com fragilidades e omissões. Investiremos massivamente em operações policiais de combate à criminalidade sem recuar um centímetro, seja contra o crime organizado e contra toda forma de delito, em especial à violência contra as mulheres”, discursou.

O governador Waldez Góes (PDT) justificou a mudança como importante para oxigenar as instituições de governo, valorizando as histórias de respeito às diferenças.

“É gratificante, pois sabemos o quanto a coronel é preparada em todos os sentidos. Realmente é histórico. Vamos ter uma outra dinâmica, a coronel Heliane vai instituir a escala extra de plantão, a gratificação por apreensão de armas, a patrulha Maria da Penha. São muitas ações para um novo ciclo”.

Erasmo

A coronel assume a instituição no lugar do coronel Paulo Matias, que estava à frente da PM desde abril de 2019. A solenidade militar da troca de comando ocorre na tarde da próxima quarta-feira (18).

Ainda na solenidade de hoje, Heliane falou que as mulheres podem e devem ter lugar de mais destaque na PM. Ela inclusive quebrou o protocolo cantando uma música de Erasmo Carlos.

“Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda! Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas”, cantarolou sendo bastante aplaudida.

Perfil

Nascida em Macapá, Heliane Braga de Almeida, tem 42 anos, é casada há 16 anos com o coronel da PM Aldinei. Tem dois filhos. Ascendeu ao último posto em 21 de abril de 2021.

Oriunda da Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, pela Universidade Estadual da Paraíba, ingressou na Polícia Militar do Amapá em 1º de fevereiro de 1999, há 23 anos.

É bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Cabo Branco/Universidade Estadual da Paraíba (2001), em Fisioterapia pela Faculdade Seama (2007) e em Direito pela Universidade Federal do Amapá – Unifap (2017).

A Coronel Heliane já foi comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da Companhia Independente de Trânsito, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento, e diretora adjunta de Comunicação Social, subcomandante do 1° Batalhão, do Batalhão Ambiental, diretora adjunta de pessoal e atualmente era Diretora de Ensino e Instrução.