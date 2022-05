Como um casal em SP tirou mais de R$ 27 mil de uma mulher no Amapá

Acusados foram identificados e indiciados pela Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá identificou um casal que reside na cidade de São Paulo (SP) que conseguiu tirar R$ 27 mil de uma moradora do Amapá através de um golpe na internet conhecido como ‘scammers do amor’. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelas autoridades, mas eles foram indiciados por fraude eletrônica – artigo 171, § 2°-A, do Código Penal.

O crime foi investigado pela delegada Áurea Uchôa e sua equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), que funciona no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.

Segundo ela, a vítima, de 42 anos de idade, foi contatada pelo WhatsApp em novembro do ano passado e, após se envolver amorosamente, com uma pessoa que dizia ser do Exército Americano, lotado na Síria, passou a realizar diversas transferências bancárias, em nome do sentimento que entendia ter.

O suposto namorado sempre arranjava desculpa para não fazer vídeo chamada com a vítima, alegando que estava em campo de guerra ou no alojamento, ou preso.

“Ao todo, a vítima realizou transferências no montante de R$ 27 mil. Além dessa quantia, a vítima disponibilizou todos os seus dados pessoais aos criminosos, após o suposto namorado alegar que necessitava enviar ao Brasil um malote com a documentação de sua aposentaria do exército americano”, relatou a delegada.

Os contatos começaram em 2021 e a vítima procurou a delegacia em abril deste ano. Segundo a delegada, quando registrou o Boletim de ocorrência, a vítima ainda tinha dúvidas se o romance virtual se tratava de um golpe. Ela explicou como funciona o golpe.

“O golpista cria a base de um relacionamento, como se ele fosse real, faz com que a vítima nutra sentimentos por ela, para, então, haver essas solicitações de valores. Por isso, a vítima fica envolvida emocionalmente. Iniciou com ele mandando uma mensagem avulsa para ela”, revelou a delegada.

Uma mulher de nacionalidade brasileira e um homem de nacionalidade nigeriana foram identificados e indiciados. Eles são casados e se comunicavam com a vítima através de um número de telefone com prefixo estrangeiro.

O casal usou contas bancárias do Brasil para receber os valores. Para não levantar suspeita, o golpista justificava que o dinheiro chegaria até ele através da Embaixada.

A delegada Áurea informa que qualquer pessoa que tenha descoberto situação semelhante pode registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima ou através da Delegacia Virtual, acessando o site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Segundo a delegada, os acusados gastaram o dinheiro que a vítima enviou.