Concurso de cartaz e retorno da procissão são destaques do Círio 2022

Romaria, que estava suspensa desde 2020, este ano retorna no mesmo trajeto em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O cartaz do Círio de Nossa Senhora de Nazaré será produzido pelos fiéis da igreja este ano. O concurso para a escolha do melhor trabalho está aberto desde o dia 10 de maio. Outra novidade é a volta da procissão de rua, a tradição mais marcante da festa, que teve que ser interrompida devido a pandemia de covid-19.

“Antes era feito pelo padre. O bispo dava o tema e o lema e o padre pensava no cartaz, junto com o designer, que elementos iriam compor o cartaz”, lembrou a coordenadora social do Círio, Patrícia Leal.

Para ajudar na construção das ideias, a Diocese disponibilizou informações relevantes em relação aos elementos a serem usados na produção. Eles podem ser adquiridos na secretaria do Círio, Secretaria que fica no subsolo da Catedral de São José, no Centro de Macapá.

Os participantes poderão se inscrever gratuitamente até o dia 23 de maio.

Romaria

A última grande procissão de rua aconteceu em 2019. Este ano, a igreja pretende retomar essa atividade e voltar às peregrinações com a imagem da santa, nas casas dos devotos.

A volta dos voluntários

Para a realização de um grande evento como o Círio, é necessária a mesma proporção de pessoas. Para resolver essa questão, todos os anos, a coordenação da festa convoca os voluntários para o trabalho.

“Anteriormente, éramos mais ou menos 1.200 pessoas. Esses dois anos que não teve o Círio também diminuiu muito o número de voluntários. A igreja precisa dessas pessoas pra ajudar na organização do evento”, afirmou a organizadora.

Os interessados em ajudar no evento devem procurar a secretaria do Círio.