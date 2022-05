Assista a análise do capítulo 21 de Levítico

Bom dia! Levítico 21 traz regras sobre como deveriam ser os sacerdotes do antigo templo: deveriam ser homens, não ter a cabeça raspada ou ter algumas deficiências físicas. São orientações que inicialmente podem parecer preconceituosas, mas que tinham um objetivo. Com Jesus, no entanto, não precisamos de homens e nem construções humanas para nos conduzir ao céu.