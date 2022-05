Confronto deixa 2 mortos após crianças serem feitas reféns

Confronto ocorreu no Conjunto Habitacional Mestre Oscar, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes presos e dois mortos foi o resultado de um confronto entre a Polícia Militar e um grupo que vinha invadindo casas e cometendo roubos na zona norte de Macapá.

O conflito iniciou na madrugada desta terça-feira (10), por volta de meia-noite, no Conjunto Mestre Oscar, depois que eles fizeram um roubo em uma casa no bairro vizinho, Ipê. Momentos depois do assalto, a radiopatrulha do 2º Batalhão localizou os suspeitos no habitacional e foi recebida a tiros.

Na sequência, pelo menos 4 bandidos tentaram fugir escalando muros, invadindo casas e subindo em telhados, de onde insistiam em disparar contra os policiais. No revide, dois bandidos morreram e um terceiro logo se entregou.

Já o quarto assaltante, identificado como Carlos Eduardo Moura, de 21 anos, se abrigou dentro de uma casa e fez duas crianças reféns, sob a mira de uma faca.

Cercado, ele exigia a presença da imprensa e de um membro de sua família, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi chamado para negociar a rendição do bandido. Já passava de 2h quando Carlos Eduardo decidiu libertar as crianças e abaixar a faca.

“A negociação foi até tranquila, pois ele tinha a intensão de se entregar, queria sair daquela situação”, informou o comandante do Bope, major Coelho.

Preso, com um ferimento numa das mãos, ele foi levado para o Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Após atendimento médico, foi apresentado ao delegado de plantonista do centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com comparsa César Lee Lacerda Figueiredo, de 26 anos, que inicialmente havia se entregado ao 2º Batalhão.

Os dois mortos na troca de tiros foram identificados como Guilherme dos Santos, de 20 anos, e Rayllon Cordovil Lopes, de 19 anos. Os dois já tinham passagens pelo mesmo tipo de crime e eram membros de facções. Guilherme estava foragido desde 2019.