Conheça os 17 pratos finalistas do Enchefs 2022

Júri final será entre os dias 27 e 29 de maio em cinco categorias

Maio terminará com a escolha dos melhores chefs do Amapá. Os finalistas do “Enchefs” já estão definidos em cinco categorias, e a escolha dos vencedores ocorrerá entre os dias 27 e 29, durante o Festival Gastronômico Brasil Sabor.

No total, foram 281 inscritos em 5 categorias. Desse total, os jurados selecionaram 17 finalistas. As categorias são: Melhor Chef de Cozinha Profissional; Chef Pizzaiolo, Chef Coqueteleiro (barmans/barwomens, bartenders e mixologistas do universo das bebidas), Chef Pâtisserie (bolos, doces e sobremesas) e Chef Burger.

O Enchefs AP é realizado desde 2016, e vai se consolidando como um dos maiores concursos do segmento no país. Os vencedores são levados para representar o Amapá nas competições nacionais.

Esta será a 7ª edição. Com o tema “Cores, formas, cheiros e sabores tucujus”, o Enchefs 2022 priorizou ainda mais as receitas com ingredientes regionais. A organização é do Instituo Multidisciplinar (com sede em Recife/PE), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Sebrae. A coordenação é do turismólogo especialista em gastronomia Sandro Belo, da assistente Tatiane Negrão (Sebrae) e a curadoria da gastróloga Solange Sussuarana.

Os nomes dos chefs estão sendo mantidos em sigilo até o dia da final como mais uma garantia de idoneidade do evento.

Veja abaixo os pratos finalistas Festival Gastronômico Brasil Sabor 2022.

ETAPA FINAL: DEFESA PRÁTICA

Dia 27 de maio (Sexta-Feira)

CATEGORIA CHEF PIZZAIOLO

18h – 1º Finalista: “Feira” – pizza de barriga de porco, queijo regional/manteiga, com molho de tucupi, finalizada com coentro, azeite e orégano.

18h40 – 2º Finalista: “Santa Pizza” – pizza de pato com queijo de búfalo, jambu, molho de tomate, orégano desidratado, brotos de berinjela e molho de tucupi.

CATEGORIA CHEF COQUETELEIRO

20h – 1º Finalista: “Drink Taperexá” – com cores da flora e da bandeira do Amapá, o drink traz um equilíbrio perfeito entre acidez e doçura.

20h30 – 2º Finalista: “Coquetel Yasa’i” – coquetel a base de Vodka, café de açaí concentrado, suco de limão siciliano, geleia artesanal de cupuaçu e clara de ovo pasteurizada, com pó café de açaí e folhas de manjericão.

21h – 3º Finalista: “Drink Jeito Tucuju” – drink com taça encrustada com borda salgada de castanha do Pará com flor de jambu, gelo, gengibirra, suco de cupuaçu doce e cerveja Lager.

21h30 – 4º Finalista: “Drink Tucuju” – drink com cachaça infusionada na amburana, cachaça de jambu indiazinha, limão taiti, xarope de abacaxi, xarope gengibre e clara de ovo pasteurizada.

*O vencedor participará da disputa nacional

Dia 28 de maio (Sábado)

CATEGORIA CHEF PATISSERIE

18h – 1º Finalista: “Tiramissu do Povo” releitura da sobremesa italiana

tiramisù, com ingredientes regionais como o queijo de búfala, café de açaí, chocolate Cassiporé produzido em Oiapoque/AP e castanhas.

18h40 – 2º Finalista: “Bolo Tremendão” bolo doce, amanteigado, com coco, jambu, leite de coco, e especiarias.

19h20 – 3º Finalista: “Cor de Jambo” jambo em calda, fitas de jambo marinadas no sal, mousse de gengibre com chocolate branco e crumble de castanha do Brasil.

CATEGORIA CHEF BURGER (Dia mundial do Hambúrguer)

20h – 1º Finalista: “Du Norte” burger bovino, pão de burger, queijo da região, banana da terra assada, crocante de castanha caramelizada e maionese de limão e tucupi com ervas.

20h30 – 2º Finalista: “Camaroeiro” burger de camarão regional triturado, temperado com chicória, cebola, alho, cebolinha e semolina; pão de açaí selado com manteiga, queijo coalho chapeado; pesto de jambu, chicória, alho, azeite e castanha do Brasil.

21h – 3º Finalista “Hambúrguer de Falafel” hambúrguer frito, rico em proteína, feito à base de grão de bico, com especiarias finas, e farinha de mandioca.

21h30 – 4º Finalista “Burg Sumano” blends de cortes de carne suína com jambu. Blend de queijos (manteiga da região dos lagos, mussarela de búfala e coalho), com recheio de filé de peito de pato marinado no tucupi e molho

maionese de tucupi reduzido.

CATEGORIA CHEF DE COZINHA PROFISSIONAL

Dia 29 de maio (Domingo)

18h – 1º Finalista: “Maracá/Cunani” pitú selado em cama de couve e mousseline de macaxeira, mix de geléia de tucupi e cenoura.

18h50 – 2º Finalista: “As Cores do Meio do Mundo” filhote envolto em farofa de caroço de pupunha, grelhado na manteiga e servido sob vinagrete de manga. Musseline de banana da terra, pesto de jambu e espuma de pimentinha amarela com tucupi, finalizado com ervas e flores comestíveis.

19h40 – 3º Finalista: “Mousseline de camarão pitu” mousseline de camarão pitu, quiabo recheado, sagu de tucupi, redução de camarão e ervas.

20h30 – 4º – Finalista: “Costela de Pirapitinga Tropical” Costela de pirapitinga defumada em folha e galho de goiaba e folhas de limão e chicória, creme de macaxeira reduzida no tucupi, com molho de chicória com azeite e pimenta vermelha.