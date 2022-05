Coronel Heliane será 1ª mulher a comandar a PM do Amapá

Anúncio da nova comandante foi feito pelo governador Waldez Góes nesta sexta-feira (13). Posse será na próxima segunda-feira.

Pela 1ª vez nos 78 anos de existência, a Polícia Militar (PM) terá uma mulher no comando geral. A coronel Heliane Braga de Almeida será empossada pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) na próxima segunda-feira (16), no Palácio do Setentrião, em Macapá. O anúncio foi feito por ele nesta sexta-feira (13).

Ela será a terceira mulher a comandar uma força policial militar estadual no Brasil – outras duas coronéis já comandaram as PM’s do Paraná e no Distrito Federal.

“Não é só mais uma troca de comando. Serei o primeiro governador do Amapá a empossar uma mulher, que tem um currículo técnico invejável, um profissional de extrema competência, à frente de uma das nossas maiores forças de segurança pública. É uma escolha técnica, mas também de justiça e reconhecimento do papel da mulher dentro das instituições da nossa gestão”, justificou o governador.

A coronel Heliane assume no lugar do atual comandante, coronel Paulo Matias, que estava à frente da instituição desde abril de 2019. A cerimônia de troca de comando ocorrerá na quarta-feira (18), no quartel do Comando Geral.

“Vejo esta missão como um grande desafio e responsabilidade, que me sinto muito preparada para assumir e honrar. Vejo isso como uma oportunidade para abrir portas para outras mulheres serem mais presentes nas forças de segurança pública, na Polícia Militar”, ponderou a coronel Heliane.

Patrulha Maria da Penha

Uma das prioridades da administração da coronel Heliane será a implantação de uma equipe militar especializada para fazer o primeiro atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica: a Patrulha Maria da Penha.

São 4 unidades especializadas, nas quais a maioria dos membros serão militares mulheres, que passaram por um treinamento específico para atender a este tipo de ocorrência.

A previsão é que, inicialmente, as Patrulhas Maria da Penha sejam implantadas nos 1º, 2º, 6º e 4º Batalhões, para cobrir, respectivamente, as zonas sul, norte, leste oeste de Macapá, e o município de Santana.