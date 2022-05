Corpo de marinheiro é encontrado

O marinheiro mercante Edson Nascimento tentou alcançar o rebocador onde trabalhava, a nado, mas não venceu a força da maré

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O corpo do marinheiro mercante Edson Nascimento da Silva, de 52 anos, foi encontrado por populares na manhã desta terça-feira (10), em frente a um balneário privado próximo do local onde ele desapareceu, no Rio Matapi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Edson foi encontrado às 11h20min por populares perto do Recanto das Palmeiras. A Politec foi acionada para fazer a remoção do corpo.

De acordo com relatório do Centro Integrado Operações e Defesa Social (Ciodes), o marinheiro mercante estaria na companhia do comandante e do imediato de um empurrador de balsas da empresa Nortelog, na noite de domingo (8).

Segundo relato do comandante da embarcação, naquela noite Edson estava na margem do Rio Matapi próximo ao porto da empresa, quando tentou chegar a nado até o empurrador. Porém, a correnteza estava muito forte. O marinheiro afundou e desapareceu.

O acidente aconteceu por volta de 23h. De acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros que atendeu à ocorrência, os três funcionários teriam sido vistos em um bar momentos antes. Contudo, a família de Edson afirma que ele não bebia e que estava em horário de trabalho.

As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na área, mas foram interrompidas devido à cheia da maré, que dificulta o mergulho nesses casos.

Edson era paraense, e deixa mulher e cinco filhos. Ele estava na cidade a trabalho.