Covid-19: Amapá não tem pacientes internados na rede pública

O Amapá não tem nenhum paciente com covid-19 internado na rede hospitalar do Estado, de acordo com boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira (30).

Na rede privada, no entanto, existem 7 pacientes suspeitos em leitos clínicos e nenhum em UTI.

No total, desde março de 2020, o Amapá soma 160.423 casos confirmados, 153.401 pessoas recuperadas e 2.134 óbitos. Desse total, 1.586 ocorreram em Macapá, 225 em Santana, 97 em Laranjal do Jari. Itaubal é o município onde menos houve mortes: 3.

A taxa de imunização da 1ª dose em todo o estado é de 72,89% e 1.180.542 doses foram aplicadas. O governo distribuiu 1.329.717 doses. No caso de 2ª dose e dose única a população atingida é de 78,54%.