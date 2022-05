Criança com cirrose precisa de transferência urgente para receber transplante

Laiana, de 5 anos, tem leito garantido em Belém onde passará por um transplante, mas está sem UTI aérea para o transporte

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mãe está lutando contra o tempo para conseguir uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea na esperança de salvar a vida da filha de 9 anos. A criança foi diagnosticada com cirrose hepática, varizes no esôfago e hepatite.

Segundo Joice Pereira Lemos, de 25 anos, o quadro clínico da filha era saudável até pouco tempo, mas agora se tornou grave. A menina Laiana Lemos Rodrigues está sofrendo com fortes dores e sangra pelo nariz e nas fezes quando têm crises.

A doméstica, que veio de Porto Grande, relata que a filha está precisando sair de Macapá (AP) para Belém (PA) com urgência por indicação dos médicos do Estado. Na cidade paraense, ela pode fazer o tratamento e já tem um leito disponível, mas poderá perdê-lo caso não chegue o quanto antes.

“Esperamos tanto por esta vaga em Belém e quando conseguimos não temos essa UTI para nos dar suporte”, disse.

“Busco ajuda para conseguir para conseguir essa UTI aérea urgente para salvar a vida da minha filha, pois ela corre o risco de morte e precisa de um transplante de fígado. Se uma dessas varizes estourar ela corre o risco de enfartar. Peço ajuda de socorro a vocês”, falou em prantos.

A menina segue internada desde 20 de março deste ano num leito do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). Mesmo debilitada, ela continua a mostrar com o olhar o amor que sente pela mãe. A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o assunto.

Como a mãe está acompanhando a filha diuturnamente, ela está sem trabalhar e precisa ainda mais de ajuda. Quem tiver interesse em colaborar basta entrar em contato com o número (96) 99207-6175 ou fazer transferência PIX pela chave 991.773.072-91 (CPF), em nome de Joice Pereira Lemos.