Criança foge para casa da avó após beijo forçado e padrasto é preso

JARDIM MARCO ZERO

JARDIM MARCO ZERO

Padrasto de 51 anos de idade teria tido encontro forçado com a vítima de 10 anos após a esposa dormir

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma criança de 10 anos procurou a casa da avó para contar que tinha sido agarrada com violência e beijada na boca pelo padrasto de 51 anos.

O crime foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27), mas foi registrado na noite do último domingo (22).

A Polícia Militar foi chamada e o padrasto foi preso e apresentado ao delegado Ronaldo Coelho, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, a DECCM. Lá, ele foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado para audiência de custódia.

O abuso aconteceu dentro da casa onde a vítima mora, juntamente com a mãe e o acusado, no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O padrasto convive há mais de 9 anos com a mãe da menina, o casal havia chegado em casa depois de uma noite de diversão e estaria sob efeito de bebida alcoólica.

Segundo Ronaldo Coelho, a mãe da vítima já estava dormindo quando a filha foi atacada no corredor da casa, e, com medo de acordá-la, a menina foi pedir ajuda na casa da avó, situada nas proximidades.

“Quando ele nos relatou que de fato teve contato com a criança, disse que apenas a abraçou com uma certa violência. Mas ela diz o contrário, que foi beijada na boca.(…) Pelo que eu percebi, ele não tem esse sentimento não de pai”, disse Ronaldo Coelho.

O delegado também informou que qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento da vítima, já caracteriza crime de estupro de vulnerável.