Criminoso com 9 processos morre em confronto com o Bope em Oiapoque

Conflito ocorreu nesta segunda, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem com vasta ficha criminal morreu em confronto com o Bope, nesta segunda-feira (23), dentro de uma casa no Bairro Paraíso, em Oiapoque, a 590 km de Macapá, no extremo norte do Amapá.

Antônio Everaldo da Silva Neto, de 31 anos, já havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Mesmo respondendo a nove processos criminais, principalmente por tráfico de drogas, estava em liberdade.

Conforme a PM, ele e um outro homem foram avistados pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro). Ao perceber a aproximação dos militares, a dupla fugiu.

Antônio Everaldo se desfez de uma sacola e entrou numa residência. De lá disparou contra os agentes.

Houve revide e o infrator foi atingido. Ele ainda foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu. O outro bandido conseguiu fugir.

Com o criminoso, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada e com 5 munições deflagradas e 1 percutida.

Na residência, foram encontradas várias porções de cocaína, maconha, balança de precisão e três munições calibre 28.