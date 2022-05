Criminoso que matou noivo em assalto se entrega e diz temer pela vida

Acusado se entregou no Ciosp do Pacoval, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O principal acusado de assassinar o jovem Nícollas Matheus Pereira Almeida, de 27 anos, morto na frente da noiva a uma semana do casamento, se entregou e foi preso pela Polícia Civil do Amapá.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (21), na Avenida Cora de Carvalho com a Rua Eliezer Levy, no Centro de Macapá.

Antônio Carlos Rodrigues da Silva, de 20 anos, contou ao delegado Vladson Nascimento, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), que não tinha intenção de matar e queria apenas levar o celular da vítima.

“Ele disse que durante a luta corporal, a arma disparou involuntariamente, na versão dele. Essa entrega é pra tentar reduzir pena, sabe que o crime repercutiu muito e não quer entregar os comparsas. Mas ele é ligado à facção e teme por sua segurança dentro do presídio”, destacou o delegado.

Segundo Vladson há pelo menos outros dois envolvidos no crime. O carro usado no crime, um Corolla, ainda não foi localizado.

Nícollas e sua noiva tinham planos de inaugurar uma lojinha na próxima semana, após o casamento. As alianças já haviam sido compradas.

O casal havia saído pra se divertir no Bar do Vila, também no Centro, há menos de 1 km de onde o crime aconteceu. Na volta pra casa, foram atacados pela dupla. Peritos constataram que o disparo fatal entrou próximo a um dos olhos da vítima e transfixou a cabeça.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Nícollas Matheus e a noiva aparecem caminhando e, logo atrás, surgem os dois bandidos, correndo em direção a eles. Nícollas reage e avança sobre um deles, mas não consegue desarmá-lo.

Após o ataque, a dupla correu e entrou num carro preto que estava parado na esquina e fugiu sem levar nada de Nícollas.

Segundo o delegado, o acusado foi indiciado por latrocínio e associação criminosa. Ele será encaminhado a audiência de custódia.