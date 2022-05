Estreia no Portal SelesNafes.Com o podcast de análises do consultor político Carlos Sérgio Monteiro, o CS

Estreia nesta segunda-feira (23), com previsão de ir ao ar todos os domingos, o podcast do consultor político Carlos Sérgio Monteiro, da CP3. Na primeira participação, ele analisa o cenário pós anúncio do apoio de Waldez (PDT) a Clécio (Solidariedade). CS diz que o PSB e a Rede podem se fortalecer como 3ª via, que a eleição será um grande teste para Dr Furlan (Cidadania) e analisa as diferenças retóricas dos protagonistas da eleição.