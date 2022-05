Curso de informática básica tem vagas gratuitas para estudantes de escolas públicas

Aulas ocorrerão na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Amapá. Inscrições ocorrerão de 6 a 12 de maio, de forma online.

Abrem nesta sexta-feira (6), a partir de 12h, as inscrições para o curso de informática básica ofertado pelo Governo do Amapá a estudantes de escolas públicas da rede estadual de ensino. Estão disponíveis 30 vagas para alunos do ensino médio.

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 12 de maio, no site da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá (Setec).

VEJA O EDITAL DAS VAGAS

O curso possui uma linguagem fácil e acessível. O objetivo é fazer com que o aluno compreenda os componentes e funções básicas de um computador, aprenda como utilizar a área de trabalho, navegar, pesquisar, baixar arquivos na internet e conhecer os principais programas e características dos editores de texto.

Além das aulas, os alunos terão contato com outros programas de qualificação ofertados no Espaço OkaTech, como oficinas e palestras na área de inovação e tecnologia. Ao fim do curso, receberão certificados de 60h.

As aulas presenciais ocorrerão de 16 de maio a 30 de junho, no Espaço OkaTech, localizado na sede da secretaria, no Km-02 da Rodovia Josmar Chaves Pinto, a antiga JK.