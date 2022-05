Davi passa por cirurgia em SP

Procedimento foi necessário para retirado de um abscesso intestinal

Por SELES NAFES

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), Davi Alcolumbre (UB-AP), de 44 anos, passou por cirurgia para retirada de um abscesso intestinal. A informação foi confirmada no fim da noite desta sexta-feira (7) pelo ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade).

Por volta das 23h30min, Clécio divulgou um áudio explicando que o parlamentar já tinha passado com sucesso pela cirurgia.

“Para tranquilizar todo mundo e responder as pessoas que estavam querendo saber a situação de saúde do senador Davi. Ele acabou de sair da sala de cirurgia. Graças a Deus foi um sucesso e vai para a sala de recuperação. Logo estará entre nós”, comentou Clécio.

A assessoria de comunicação do senador também confirmou o êxito da realização da cirurgia, e que Davi está no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele tinha sido transferido de Brasília, onde foi internado ontem (7) com fortes dores abdominais.

“O senador chegou ao hospital consciente e estabilizado. Agradecemos o apoio de todos por sua plena recuperação”, disse a assessora Raphaela Carrera.