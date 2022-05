Davi recebe alta

Senador agradeceu por orações no Twitter

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (UB-AP) recebeu alta do hospital Vila Star, em São Paulo, onde estava internado desde sexta-feira (6) para uma cirurgia de urgência no intestino. Contudo, ele deverá continuar em repouso na residência funcional dele, em Brasília.

“É com imensa gratidão a Deus, equipe médica, minha família e a todas as pessoas que pediram em suas orações e em seus corações por minha plena recuperação, informo que recebi alta médica. Mais uma vez, o meu muito obrigado”, disse ele em seu perfil no Twitter.

O parlamentar sentiu-se mal em Brasília na quinta-feira (5), e foi internado às pressas com fortes dores abdominais. No mesmo dia, ele foi transferido para São Paulo onde foi operado na sexta. Ele ainda ficou por 48h numa UTI após a cirurgia.