Depois de quase 3 anos, Barco da Bíblia volta ao Amapá

Por ANDRÉ SILVA

Depois de quase três anos sem fazer viagens e atracado em um porto no Pará, por causa da pandemia de covid-19, o Barco da Bíblia está de volta nos rios da Amazônia. Em Macapá, ele ficará na Rampa do Santa Inês até o dia 15 de maio. O projeto é da Sociedade Bíblica do Brasil.

Com a missão de difundir a literatura cristã aos habitantes da Amazônia, o Barco da Bíblia com seus 11 tripulantes, faz cerca de duas viagens no ano, o que somam 60 dias deslizando sob o maior rio do mundo e seus afluentes. No primeiro semestre, ele percorre o Amapá e o Pará, e no segundo, o Tapajós e Amazonas.

No interior da embarcação, os leitores e estudiosos da bíblia podem encontrar livros contendo assuntos acadêmicos de teologia e de estudo do dia-a-dia. É possível comprar exemplares a partir de R$ 7.

O coordenador da embarcação, Ferrão Júnior, explicou que o acervo tem modelos da escritura sagrada para todo o gosto e idade. Além de bíblia, o visitante pode encontrar outros materiais que são utilizados para divulgação da fé cristã, como folhetos e livros.

“Tem pra jovem, pra criança, adolescente, senhores, senhoras, para pessoas que gostam de se aprofundar em estudos acadêmicos, como os nossos seminaristas que estudam teologia, há espaço só para eles”, explicou o coordenador.

A técnica em análises clínicas, Regiane da Silva Souza, foi com seu esposo, o servidor público Jean Paz dos Santos, e o Filho Ian Kaleb, de 10 anos, aproveitar a estadia do barco na cidade para renovar a biblioteca da casa.

“Com o tempo, a nossa vai envelhecendo e a gente precisa de uma atualizada. A gente aproveita e leva logo para toda a família. Aqui o valor é mais acessível (risos)”, afirmou Regiane.

O visitante tem, ainda, a oportunidade de conhecer o museu da bíblia, que conta partes da história cristã no Brasil, por meio de pergaminhos datados de 150 anos atras, e objetos encontrados em sítios arqueológicos das primeiras igrejas do território brasileiro, que contam mais sobre as liturgias de cultos cristãos de séculos passados.