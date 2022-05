Desorientado e sujo, comerciante é encontrado após 6 dias

Fábio Mendes, de 44 anos, foi reconhecido por uma moradora que avisou a polícia. A Decipe continuará investigando o caso

Por OLHO DE BOTO

Perambulando, desorientado e falando em via pública que estava sendo perseguido. Foi assim que o comerciante Fábio Mendes, de 44 anos, foi encontrado na noite deste sábado (28), no Bairro Santa Rita, em Macapá. Ele estava desaparecido a havia quase seis dias.

A suspeita era de que o comerciante teria sido raptado na última segunda-feira (23), na Rodovia Norte Sul, enquanto dirigia o próprio carro. Desde então, era procurado pela família e pelas forças de segurança do Estado.

Debilitado, mas sem ferimentos aparentes, Fábio foi socorrido e levado numa ambulância do corpo de bombeiros ao Hospital de Emergências. O estado clínico não foi informado.

A Fábio Mendes estava na Avenida Professora Cora de Carvalho na altura da Rua Rio Grande do Sul quando foi reconhecido por uma moradora. Ela chamou a polícia e o capitão Rodrigo Cascaes, oficial de operações da PM, foi o primeiro a chegar ao local. O militar acredita que Fábio tenha passado por um cárcere privado.

Um áudio gravado pelo comerciante no dia do sumiço e o carro dele encontrado abandonado nas proximidades da subestação da zona norte, eram as únicas pistas que a família tinha desde o dia do desaparecimento. No áudio de alguns segundos ele relatou ao irmão que estava sendo seguido e parecia falar com alguém sobre abrir a porta do carro.

O caso segue sendo investigado pelo delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, com apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco.

À reportagem, Ferraz contou que foi ao local, tomou depoimento de moradores, e que o próximo passo é esperar a recuperação total de saúde da vítima para que ela possa ser ouvida.