Despreocupados com câmera, assaltantes agem tranquilamente em mercantil

Crime ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil e Militar buscam identificar dois assaltantes que invadiram um mercantil na zona sul de Macapá, renderam funcionários e levaram o faturamento do dia.

O roubo aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 25, momento em que havia poucos clientes no estabelecimento, localizado no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. Nas imagens, é possível observar que os bandidos não têm nenhuma preocupação em mostrar os rostos.

Um deles já vai em direção ao caixa empunhando uma arma de fogo, enquanto o comparsa fica no apoio. O crime foi cometido na frente de uma criança que estava acompanhada de uma mulher.

O caso já está sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, a DECCP, e as denúncias podem ser repassadas ao 190.