Doméstica morre atropelada e motociclista é espancado por testemunhas

Acidente ocorreu na BR-210, em frente ao Boné Azul

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Uma mulher de 61 anos morreu ao ser atropelada por uma mototáxi clandestina na BR-210, em frente ao conjunto Boné Azul, na zona norte de Macapá, na tarde desta sexta-feira (20). O condutor sofreu uma tentativa de linchamento, e foi socorrido com ferimentos por policiais.

Lucideia Maciel de Jesus foi identificada como doméstica. Segundo parentes, a vítima tinha saído do trabalho (Boné Azul) em direção à residência dela, no Bairro Açaí, quando foi atropelada.

Testemunhas também afirmam que ela estaria atravessando a faixa de pedestre quando foi atingida em cheio pela moto. Com o impacto, a doméstica foi arremessada a uma distância de aproximadamente 15 metros.

Segundo inspetor Germano Campos, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 13h30min. Ao chegar no local do atropelamento, a equipe socorreu o mototaxista que estava sendo agredido. Os policiais tiveram trabalho para conter os populares e salvar o condutor, que estava com muitos hematomas pelo rosto.

Ele foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá para receber atendimento, e posteriormente será apresentado no Ciosp do Pacoval.

“A ainda é muito cedo pra presumir que ela tenha sido atropelada quando atravessava a faixa de pedestre. Mas há uma equipe de peritos da Politec no local. A análise dos vestígios do acidente poderá prestar melhores esclarecimentos sobre isso”, disse cauteloso o policial.

O nome do motociclista não foi divulgado. De acordo com o que foi apurado pelo Portal SN, ele não estaria habilitado e a moto estava com sinais de adulteração.

Por volta das 15h, o corpo foi removido para a Politec.