Durante assalto, dono do Alayke Bar é ferido com 4 tiros

Vítima está no HE. Crime ocorreu na casa da vítima, que fica atrás do estabelecimento comercial na Avenida Diógenes Silva, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

O proprietário de um conhecido bar e lavagem de carros, na zona sul de Macapá, foi baleado durante um roubo, na madrugada desta sexta-feira (6). O crime ocorreu por volta 3h15, na casa da vítima, que fica atrás do estabelecimento comercial Alayke Bar, na Avenida Diógenes Silva, no Bairro do Trem.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciodes), uma equipe do 1º Batalhão da PM apurou que o empresário José Roberto acordou com três assaltantes dentro do seu quarto, anunciando o roubo.

Roberto teria reagido e foi atingido por quatro tiros, dois na nuca, um na face e um no braço. Ele foi levado pelo seu filho ao Hospital de Emergência do Centro Macapá, que fica a 11 quadras do local do crime.

Os bandidos fugiram levando um revólver calibre 32 do empresário. A polícia não informou se os criminosos levaram mais algum objeto da residência.

Até o último Boletim do Ciodes, a vítima estava estabilizada, aguardando cirurgia. Peritos da Polícia Científica analisaram a cena do crime. Até o início desta manhã, nenhum suspeito havia sido preso.