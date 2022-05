Ecoturismo: equipes estudam roteiros de aventuras em Pedra Branca

Mapeamento do passeio foi feito por técnicos da prefeitura e de empresas de turismo

Um passeio de caiaque pelo majestoso Rio Amapari, com direito às mais deslumbrantes paisagens. Essa é a aposta que técnicos da prefeitura e representantes de empresas de turismo estão fazendo para atrair visitantes ao município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 289 km de Macapá.

No sábado (28), equipes percorreram de caiaque o trecho que pode ser a rota do passeio. A iniciativa foi da prefeitura e do Sindicato das Empresas de Turismo (Sindetur-AP). Foi um percurso de 18 km, com paradas para hidratação, contemplação da biodiversidade amazônica e para conhecer comunidades.

No domingo (29), o objetivo era conferir o potencial para a “boia cross”, e o local escolhido foi a comunidade do Água Fria, a 7 km da sede de Pedra Branca. É onde ficam as corredeiras da Barragem do Duquinha e da Ilha do Amor.

“Iniciamos o projeto em parceria com todos os órgãos ligados ao Turismo para potencializar os recursos que temos na região, sabemos que esse roteiro pode se tornar uma das maiores rotas do estado”, explicou a secretária municipal de turismo, Alcemira Miranda.

Não foi a primeira visita para levantar potencialidades, mas foi a primeira para essas modalidades.