Em bairro alagado pelo Rio Jari, traficante preso diz que cumpria ordens de primo

Flagrante ocorreu nesta quarta-feira (4) em Laranjal do Jari

Policiais civis da 1ª DP de Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, fecharam uma boca de fumo que continuava funcionando apesar de o bairro estar alagado pelo Rio Jari. Um homem de 35 anos foi preso no local. Ele disse que estava cumprindo ordens de um parente que está preso.

Os policiais, comandados pelo delegado Victor Viegas, foram acionados por denúncia anônima indicando que em uma casa na Passarela Vaga-Lume, na parte baixa da cidade, estava ocorrendo venda de drogas. Ao chegar no local, o morador ficou nervoso com a presença dos policiais, mas permitiu a revista do imóvel. Com água acima da canela, os policiais apreenderam os produtos e dinheiro.

Foram encontradas 21 porções pequenas e 07 porções maiores de entorpecentes de skunk, pesando 216g, além de material utilizado para embalagem e balança de precisão. Também havia mais de R$ 2 mil em dinheiro.

Em depoimento na delegacia, o acusado confessou o crime e que estaria a serviço de um primo que está cumprindo pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O filho do traficante, de acordo com o delegado, apesar de ser menor de idade já possui várias passagens por furto, roubo e estupro de vulnerável. Ele também está sendo investigado por tráfico de drogas.