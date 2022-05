Em busca de apoio, Furlan concede a vereadores direito de indicar recursos

Cada vereador poderá indicar até R$ 217 mil em emendas

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania) anunciou na última quinta-feira (19) a destinação de recursos para emendas impositivas que poderão ser indicadas pelos 23 vereadores da capital. Com o gesto, o prefeito sinalizou para uma maior participação dos parlamentares na gestão, o que na prática aumenta sua influência no legislativo.

Cada vereador poderá indicar até R$ 217 mil para serem investidos pela prefeitura em obras e serviços. Os recursos já serão utilizados no orçamento de 2022. A obrigação é que pelo menos 50% desse valor sejam destinados à saúde pública do município. O prefeito foi até a CMM anunciar a novidade.

“Os vereadores, assim como os deputados, têm um papel importante nesse diálogo com a sociedade. Já recebemos as indicações das emendas. Quero parabenizar os vereadores pelas políticas públicas escolhidas. Tenho certeza que será um sucesso”, falou o prefeito.

As ações envolvem ainda assistência social, infraestrutura e educação. Os recursos são do tesouro municipal e dos fundos de cada setor.

“Nós somos muito cobrados por instituições que prestam trabalho social em Macapá, em busca de apoio. E a possibilidade de se ter um dinheiro e mandar para instituições que não têm como arrecadar vai ajudar muito no trabalho para a sociedade que ganha com essa emenda impositiva. Vamos planejar melhor a destinação de valores”, disse o presidente da CMM, Marcelo Dias.

É a primeira vez que a emenda impositiva ocorre na capital. A ideia do prefeito é manter esse manter o valor anualmente, com tendência de crescimento, de acordo com o orçamento e receita.