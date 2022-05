Em Macapá, 6 toneladas de castanha não tinham nota fiscal

As castanhas estavam embaladas à vácuo em pacotes de 20 quilos. Foto: Divulgação

Da REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal no Amapá apreendeu mais 6 toneladas de castanha-do-pará sem nota fiscal. O flagrante ocorreu no último dia 5, mas foi divulgado pela corporação somente nesta terça-feira (10).

De acordo com a polícia, o produto estava sendo transportado em um caminhão que foi parado na altura do KM-8 da BR-210, onde fica o principal posto de fiscalização da PRF.

As castanhas embaladas à vácuo em pacotes de 20 quilos estavam num caminhão baú que seguiria para o Sul do Brasil. O valor da carga foi estimado em R$ 700 mil.

“Estava saindo do Amapá sem o devido recolhimento do imposto, sem retornar para a sociedade amapaense parte daquela riqueza gerada aqui no Estado”, comentou o inspetor José Medeiros.

Os pacotes continham apenas o nome do fabricante, data de fabricação e validade. O motorista do caminhão e a carga foram conduzidos para a Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), onde foi emitida uma nota fiscal.

Ele também foi obrigado a assinar um termo de comparecimento a uma audiência judicial para dar explicações sobre a procedência da carga. Apesar de questionada, a PRF não informou se a castanha foi liberada para seguir viagem.