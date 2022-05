Em Macapá, Mercado Central será palco de apresentações artísticas às mães

Apresentações começam às 16h de sábado

No próximo sábado (7), no Mercado Central de Macapá, as mães serão homenageadas com apresentações de 24 grupos teatrais no projeto “Blitz Cultural”, que tem recursos de emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede). As apresentações ocorrerão numa extensa programação a partir das 16h.

Os grupos farão declamações de poesias, além de shows musicais e outras performances artísticas.

“Incentivar a cultura é estimular também a democracia, é proporcionar espaço e estrutura para as manifestações enraizadas na nossa região. Por isso, atuamos para garantir que os artistas consigam trabalhar e a população tenha acesso às mais diversas formas de expressão”, frisou.

O projeto, gerenciado pela prefeitura de Macapá, recebeu cerca de R$ 1 milhão em 2022. A Blitz Cultural também abrangerá segmentos como a música gospel e o marabaixo ao longo do ano.