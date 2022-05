Enchente no Jari: Randolfe solicita a ministério antecipação de BPC e Auxílio Brasil a atingidos

Dados oficiais apontam que 18 mil pessoas estão afetadas pelo transbordamento do rio Jari

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) solicitou ao Ministério da Cidadania a antecipação dos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Auxílio Brasil a atingidos pela enchente do Rio Jari. O pedido foi oficializado nesta segunda-feira (30).

Ao pedir que sejam feitos esforços para a antecipação, o parlamentar lembra que a situação de calamidade nos municípios de Laranjal e Vitória do Jari já dura dois meses. Até o último sábado (28), a Defesa Civil informou que mais de 18 mil pessoas tinham sido afetadas nos dois municípios.

“Muitas pessoas precisaram ser retiradas de suas residências e transferidas para abrigos provisórios, além de outras ainda estarem desalojadas. É uma grave e cruel crise humanitária, que motivou a decretação do estado de emergência nas cidades”, explicou o senador no documento.

“Estive no Jari e pude ver de perto a necessidade da população. Nós fizemos a entrega do prédio da Vigilância Sanitária, fruto de emenda de nossa autoria e ainda distribuição de cestas básicas para os mais atingidos pela alta do nível do rio, mas precisamos garantir que o povo tenha o que comer”, reforçou o parlamentar.

No último sábado (28), o rio Jari atingiu 3,40 metros. Uma semana antes, quando chegou a 3,34 metros, o rio atingiu sua maior marca em 10 anos.