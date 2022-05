Esposa e irmã de traficante eram usadas para transportar drogas na zona leste

Dois quilos de skunk e 100 gramas de cocaína foram encontrados. Prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, da Polícia Civil do Amapá.

Um homem e duas mulheres foram presas na segunda-feira (16) acusado de formar uma célula de facção responsável abastecer bocas de fumo da zona leste de Macapá. A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, da Polícia Civil do Amapá.

Na ação policial, 2 quilos de skank e uma porção de 100 gramas de cocaína foram apreendidos. Além disso, uma moto roubada também foi encontrada na posse deles. O veículo estava com a placa adulterada, sendo utilizada na prática de roubos pela cidade.

Segundo o delegado Sidney Leite, a investigação apontou que os suspeitos integravam uma organização criminosa e tinham a função de receber, guardar, dividir e distribuir a droga pelos Bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova.

À polícia, o jovem contou que trabalhava em família, utilizando a esposa e uma irmã no transporte da droga. Elas recebiam as porções, que pesadas, depois repassadas a diversos pontos de venda dos referidos bairros.

De acordo com a polícia, o traficante coordenava e era o contato direto com os líderes da facção que estão presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Os nomes dos acusados não foram revelados pelas autoridades, mas a notícia da prisão correu rapidamente.

“O jovem coordenava e era o contato direto com os líderes da facção que estão presos no Iapen. Quando fizemos a sua prisão, ele foi, imediatamente, removido dos grupos da facção”, disse o delegado.

Ele e as duas mulheres foram encaminhados para audiência de custódia e seguem à disposição da Justiça.