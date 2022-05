Estelionatários se passam por advogados para aplicar golpes em professores

Docentes procuraram o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Estado do Amapá (Sinsepeap), em Macapá, para denunciar os golpes.

Por RODRIGO ÍNDIO

Professores que esperam há anos para receber o dinheiro de indenizações na Justiça estão mais um vez sendo vítimas de um golpe no Amapá. Um grupo criminoso está usando o nome de advogados e cobrando para, supostamente, liberar o pagamento no conhecido golpe dos precatórios.

Só na manhã da última terça-feira (10), mais de dez docentes procuraram o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Estado do Amapá (Sinsepeap), em Macapá, para denunciar o caso.

Segundo a presidente da entidade, Kátia Cilene, os criminosos estão fazendo contato por mensagens de texto, áudio e vídeo enviados para o celular, principalmente, através da rede social WhatsApp.

Os golpistas entram em contato com os docentes e informam que eles têm direito a um precatório de R$ 100 mil a R$ 200 mil, mas para receber precisam pagar um boleto para o escritório de advocacia fake.

Alguns professores vão ao sindicato saber se procede a informação. Quando é feito o contato com o número que enviou mensagem não há retorno do suposto advogado. Outros, infelizmente, caem no golpe e pagam os altos valores estipulados pelos estelionatários.

“Quero fazer um esclarecimento para a nossa categoria. Os precatórios do Sinsepeap só são divulgados nas redes sociais oficiais, TV ou rádio. Os colegas que têm ações são chamados no escritório e atendidos pelas suas ações. Quem já recebeu suas ações sabe como procede. Então fique atento, não caia no golpe”, alertou a presidente.

O sindicato ainda não sabe mensurar ao certo quantos professores já foram vítimas desse golpe no Amapá, mas estima que já são dezenas. A orientação é procurar o sindicato, o escritório de advocacia citado pelos bandidos e a polícia.