Exército oficializa cessão de terreno para novo Hospital de Emergência de Macapá

Área fica atrás da atual unidade, no Centro da capital do Amapá.

O senador Davi Alcolumbre, líder do União Brasil, comemorou, a assinatura do contrato entre Governo do Amapá e a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) que garante a cessão do terreno federal localizado atrás da atual unidade para a construção do novo Hospital de Emergência de Macapá.

A expectativa é de que a construção seja iniciada nos próximos meses. A cerimônia da assinatura do contrato definitivo ocorreu nessa segunda-feira (9). Nela, o governador Waldez Góes e demais lideranças políticas reconheceram o esforço do senador Davi para que o projeto se tornasse realidade.

Alcolumbre foi o principal articulador para que o Exército Brasileiro doasse o espaço para o novo empreendimento. Além disso, o parlamentar viabilizou R$ 119 milhões para a construção do hospital.

“Fiz questão de atuar diretamente na construção desse novo Pronto Socorro porque sei da importância e do impacto disso na vida do povo amapaense. Uma das minhas bandeiras sempre será trabalhar por investimentos para melhoria e manutenção da saúde do povo amapaense”, frisou o senador, que ainda se recupera de uma cirurgia realizada no último final de semana.