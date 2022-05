Governo anuncia crédito a empreendedores atingidos; Rio Jari chega a 3,40 metros

Governador conversa com moradora em abrigo. Estado anunciou mais médicos e linhas de crédito para empreendedores afetados. Foto: Ianca Moreira/Secom

Passou de 18 mil o número de habitantes atingidos pela enchente do Rio Jari, que no último sábado (28) atingiu a marca de 3,40 metros. O governador Waldez Góes (PDT) passou o dia na região acompanhando o atendimento às famílias. O número de bairros atingindo também subiu para 11, e já são 19 comunidades alcançadas pelas águas do rio.

Waldez estava acompanhado do prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão e das equipes da Defesa Civil, Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (Sims), Agência de Fomento do Amapá (Afap), Secretaria de Saúde (Sesa), entre outros órgãos. O governador conversou com famílias e destacou a atuação política do Estado, municípios e bancada federal ao que chamou de “resposta rápida” na crise.

O governo enviou mais médicos e outros profissionais de saúde para reforçar o atendimento de média e alta complexidade.

“Esses profissionais atuam especialmente nos abrigos, com a atenção básica à saúde das famílias, como também garantem um apoio maior no hospital de Laranjal do Jari. Deslocamos mais um anestesista, por exemplo, para garantir que a maior demanda médica não afete a oferta de cirurgias”, destacou o secretário-adjunto de Atenção à Saúde, José Everton.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) monitora possíveis doenças transmitidas pela água contaminada, e mais de 1 mil caixas de hipoclorito foram distribuídas à população.

De acordo com o governo, 8 mil cestas básicas foram distribuídas em Laranjal e Vitória do Jari e 3,8 mil famílias estão sendo cadastradas no Renda Para Viver Melhor. Neste momento, elas passam pelas etapas de visitas por assistentes sociais do programa. O valor do Renda é de R$ 311, por no máximo dois anos.

A Afap liberou R$ 4 milhões para linhas de crédito a empreendedores afetados. Em Laranjal do Jari, foram mais de 250 micro e pequenas empresas. O financiamento tem seis meses de carência e é destinado à permanência das atividades.