Homem morre após beber e tentar mergulhar por debaixo de palafitas

Caso ocorreu nas ruas alagadas do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Um homem de 40 anos de idade morreu no domingo (22) ao tentar atravessar mergulhando por debaixo de casas das ruas alagadas do município de Laranjal do Jarí, no sul do Estado do Amapá, que desde março passa pela cheia do rio que banha a orla da cidade.

A vítima foi identificada como Eduardo Júlio da Silva. De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas que estavam bebendo com ele relataram que a vítima realizava mergulhos sob efeito de álcool e resolveu passar por baixo das palafitas.

Júlio então passou por baixo da 1ª casa e emergiu, passou pela 2ª palafita, mas quando foi passar pela 3ª casa, sumiu. O corpo da vítima só foi encontrado na manhã de segunda-feira (23), por volta de 10h14.

O caso ocorreu na Passarela Água Branca, no Bairro Central, por volta das 17h30.