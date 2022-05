Homem que matou cunhado por causa de cachorro é preso

Desavença entre familiares teria sido motivada após vítima fazer armadilha para animal parar de pegar comida de sua casa

Por ANDRÉ SILVA

Um homem acusado de matar o próprio cunhado no município de Vitória do Jari, a 304 quilômetros de Macapá, foi preso na tarde de sexta-feira (27). Minutos antes do crime, eles haviam brigado porque o cachorro do assassino havia roubado um peixe que seria o almoço da família da irmã.

Não era a primeira vez que o animal de estimação de Benedito Freitas Martins, o assassino, havia roubado comida na casa de Darlan Pinheiro Ferreira.

Irritado com a situação, Darlan então decidiu fazer uma armadilha para o cachorro para mantê-lo preso. A atitude irritou o cunhado que entrou em casa, pegou a espingarda e atirou nas costas da vítima que caiu ferida.

Segundo a PC, Benedito estava bebendo quando cometeu o crime. Assim que atirou no cunhado ele pulou no rio e fugiu.

O crime ocorreu na última segunda-feira (23). Quatro dias depois, Benedito se apresentou acompanhado por um advogado. Depois de prestar depoimento ele foi liberado, porque, segundo o delegado, não houve flagrante.

“Depois do interrogatório e depois de ouvir algumas testemunhas, ficou constatado que ele atirou pelas costas por motivo fútil. Pela garantia da ordem pública, fiz a representação pela prisão preventiva dele”, disse o delegado Erivelton Clemente.

Benedito foi capturado na casa da irmã em uma comunidade chamada Paga Dívida. Durante a prisão, que aconteceu em meio ao alagamento que enfrenta a cidade, a polícia encontrou duas armas de fogo na posse do homem.

“Estava sob efeito de álcool, mesma situação que estava quando efetuou o disparo no cunhado que veio a falecer. Isso demonstra que ele poderia continuar a praticar delitos”, finalizou o delegado.