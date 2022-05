Homicídios e Draco assumem caso de suposto rapto de comerciante

Delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios assumiu o quebra-cabeças. Vítima desapareceu zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Já entra no 4º dia o desaparecimento de um homem de 44 anos que foi supostamente raptado na última segunda-feira (23), na Rodovia norte sul, enquanto dirigia o próprio carro.

Um áudio de apenas 5 segundos, gravado pela vítima, Fábio Mendes, e enviado ao irmão dela no dia do sumiço é a única pista que a família recebeu até agora. A família confirma que a voz na gravação é mesmo de Fábio Mendes.

Ele trabalha com vendas e havia saído pra fazer entregas quando desapareceu. Mas, antes, gravou o áudio dizendo ao irmão que estava sendo seguido. A gravação é rápida, em instantes Fábio encerra falando:

“Não, não, calma, vou abrir a porta”. Desde então, não deu mais notícias.

O veículo da vítima foi encontrado no mesmo dia, abandonado nas proximidades da subestação da zona norte de Macapá, já o telefone de Fábio ainda estava ligado, chamava, ninguém atendia às ligações.

“Se fosse uma ação com objetivo de obter vantagem financeira, já teriam feito contato”, disse um irmão de Fábio

Inicialmente, o caso estava sendo investigado pelo delegado Celso Pacheco, da Delegacia Especializada em Roubos.

Agora, é o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, quem faz diligências em buscas por provas que possam elucidar o desaparecimento. Segundo ele, a investigação também tem o apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

À reportagem, Ferraz relatou que está à frente das investigações, porém, sem nenhuma novidade em relação ao que pode ter ocorrido com a vítima.

“O caso está comigo e em breve daremos resposta à sociedade”, pontuou, apenas.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas ao Disk Denúncia da Homicídios, no número 9 9170 4302.