Idoso acumulador é encontrado morto

José Rodrigues, de 67 anos, morava sozinho e há uma semana não era visto pelos vizinhos que sempre ajudavam com alimentos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um idoso de 67 anos foi encontrado morto, na tarde desta quinta-feira (12), dentro da residência onde morava, na Avenida Feliciano Coelho, no Bairro do Trem. O corpo já estava em avançado estado de putrefação. Havia muito lixo dentro da residência, segundo informou a Politec.

A suspeita é de morte natural. O idoso morava sozinho e há quase uma semana não era visto pelos vizinhos e nem dava notícias, relatou um irmão que compareceu ao local.

Militares do 6º Batalhão tiveram que arrombar duas portas da residência para chegar ao quarto. O corpo estava sobre a cama. O morador foi identificado como José Pantoja Rodrigues.

“Ele parecia estar doente. Só vivia dentro da casa. Mas ninguém sabia (a doença) porque ele não procurava tratamento. Ele morava só, não tinha esposa. Só sei que tem filhos e um irmão em Santana. Os vizinhos ajudavam com comida. Tinha dias que ele aceitava, as vezes não. Aparentava estar com um problema mental”, comentou a vizinha Maria do Socorro Pedroso.

“Era costumeiro ele sentar na frente da casa todas as tardes. Mas há uns 5 dias ele não saia da casa. Os vizinhos vieram verificar e sentiram o cheiro forte”, comentou a soldado Gleici Tavares, do 6º BPM.

A Politec esteve no local.

“Tem que ir pra polícia técnica. Inicialmente não tem características de morte violenta, e sim que passou mal. Não tem indícios de violência dentro do imóvel. Ele era um acumulador de lixo. O ambiente está muito insalubre”, revelou o perito Odair Monteiro.

Segundo informações de vizinhos, José vivia sozinho na residência que era herança de família.