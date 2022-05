Idoso é encontrado morto na zona norte de Macapá

Polícia praticamente descartou possibilidade de um homicídio ou morte natural

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um idoso foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (30), dentro da casa onde morava sozinho, na zona norte de Macapá. A residência fica no Bairro Novo Horizonte. O médico do Samu confirmou que José Ribamar Teixeira, de 68 anos, tinha uma lesão no pescoço.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios e uma equipe da Polícia Científica (Politec) estiveram no local, mas praticamente descartaram a possibilidade de um homicídio ou morte natural.

A vítima foi encontrada caída, com parte do corpo no chão e o pescoço preso ao punho de uma rede. O delegado Luiz Carlos Júnior suspeita de suicídio, mas o caso segue sob investigação da Decipe.

Foi a segunda vez neste mês que um idoso que morava sozinho foi encontrado morto. No dia 12 de maio, um homem de 67 anos foi encontrado já sem vida por vizinhos no Bairro do Trem, na região central de Macapá. Neste caso, ele morreu de causas naturais, deitado sobre a cama.

Dentro da residência dele, a PM encontrou bastante lixo e entulho, indicando que ele possivelmente sofria de algum transtorno mental.