Incêndio em loja atinge residência, tem explosões e desabamento

Telhado desabou e prédio pode ruir

Por SELES NAFES e OLHO DE BOTO

O incêndio na loja Portela Acessórios piorou muito, no fim da manhã desta terça-feira (3), com explosões, labaredas e muita fumaça tóxica. O telhado da loja desabou por volta de meio-dia e uma residência atrás foi atingida pelas chamas.

A coluna de fumaça negra e altamente tóxica é vista de vários pontos da capital. A loja fica na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no cruzamento com a Rua Santos Dumont. O cheiro de borracha e plástico queimados tomou conta de vários quarteirões.

A família do empresário Ivo Portela, que mora nos altos da empresa, foi evacuada assim como a vizinhança. Ele estava bastante apreensivo. Fontes confirmaram que a loja, que emprega dezenas de funcionários e trabalha com grande volume de acessórios, não tem seguro. Toda a vizinhança foi retirada do local.

O Corpo de Bombeiros do Amapá continua no local com efetivo grande desde o início da manhã, mas não consegue entrar no prédio porque há risco de desabamento. Muitas explosões podem ser ouvidas de longe. O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Wagner Coelho, falou ao quadro SNTV.