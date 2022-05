Jangada usada por madeireiros clandestinos é destruída

Madeira apreendida seria suficiente para encher caminhão bi-trem

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais militares e fiscais ambientais da prefeitura de Porto Grande, cidade 105 km de Macapá, apreenderam mais de 45 metros cúbicos de madeira de lei extraída ilegalmente na região. A quantidade seria o suficiente para encher um caminhão “bi-trem”, segundo cálculos das equipes.

O produto estava sendo escoado pela floresta em uma jangada feita de troncos, que foi destruída com a ajuda de bombeiros. O flagrante ocorreu no fim da semana passada, mas ninguém foi preso.

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Grande ainda não terminaram de retirar do local toda a madeira encontrada. O produto estava sendo estocado numa ilha próxima da estrada de ferro, na altura do KM-114.

“A logística é difícil (para remoção). Temos que pegar a madeira que está do outro lado do rio, e depois transportar com tratores para os caminhões que levarão para Porto Grande. Passamos dois dias só na remoção dessa madeira e ainda não terminamos tudo”, explicou o secretário de Meio Ambiente de Porto Grande, Orivaldo Amorim.

De acordo com os fiscais, a área explorada ilegalmente é rica em madeira de lei, com angelim vermelho e maçaranduba. A madeira será retida na prefeitura de Porto Grande, até que as investigações sejam concluídas.