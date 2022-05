Jovem baixava arquivos pornográficos envolvendo menores

Cumprimento do mandado ocorreu no Buritizal

Compartilhamentos

Policiais federais no Amapá deflagraram mais uma operação contra crimes sexuais envolvendo menores. Desta vez, eles cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 24 anos na zona sul de Macapá.

O mandado foi cumprido no âmbito da Operação Caiu na Rede, que busca pedófilos na internet por meio de programas de monitoramento. O suspeito não teve o nome divulgado, mas é morador do Bairro do Buritizal.

“A PF chegou ao homem por meio de monitoramento de usuários de programas de compartilhamento de arquivos pela internet”, informou a corporação.

A operação mais recente tinha sido a Zero Byte, em 29 de março, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de busca na residência de um acusado de 29 anos morador do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Neste caso, o suspeito tinha baixado 17 arquivos e compartilhado com outras pessoas.