Jovem procurado por homicídio, assalto e estupro morre em confronto com o Bope

Tiroteio que resultou na morte de Davi Arcanjo ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem com mandado de prisão, procurado por diversos crimes no interior do Amapá, morreu em confronto com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na manhã desta terça-feira (3), durante uma operação para prendê-lo.

O tiroteio ocorreu por volta de 10h, na cidade de Porto Grande, a 100 km de Macapá. O confronto ocorreu quando os militares deram apoio a agentes da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para capturar Davi Arcanjo Furtado Del Teto, de 18 anos.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da defesa Social (Ciodes), os policiais cercaram uma casa na Rua Calçoene, no Bairro Malvinas. Ao anunciarem que o local estava cercado e que Del Teto deveria se entregar, ele começou a disparar.

O agressor saiu pelos fundos da casa atirando e, no quintal da residência, o confronto ocorreu. Os policiais tentaram acionar o socorro médico especializado, mas não conseguiu contato nem por rádio e nem celular.

Por isso, a própria equipe do Bope realizou socorro médico ao Hospital de Emergência do município. Ele morreu momentos depois de chegar.

Segundo a polícia, o criminoso era considerado muito perigoso e já havia trocado tiros com uma equipe da Polícia Civil em outra tentativa para prendê-lo, na ocasião, conseguiu escapar. Especialistas da Polícia Científica periciaram o local do confronto. A arma de fogo usada pelo infrator foi entregue à Polícia Civil.

Ficha

Del Teto era procurado por crimes de homicídio, roubo, estupro e furto, informou a polícia. Ele era apreendido desde quando tinha 14 anos e, antes de completar 18 anos, chegou a acumular mais de 20 processos de atos infracionais.

Ele sempre resistia às capturas. Chegou a entrar em luta corporal com um agente durante uma apreensão e a trocar tiros com policiais civis em outra ocasião. Atingiu a maioridade, mas não deixou a criminalidade e teve recentemente prisão preventiva decretada.