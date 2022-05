Jovem usuário de drogas é morto com tiros na testa e pescoço

Crime ocorreu no Bairro São Lázaro, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (16), numa área de ponte do Bairro São Lázaro conhecida como Bueirinho, em Macapá.

Passava das 22h quando moradores ouviram quatro disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. A direção apontada levou os militares até uma região murada pertencente à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Lá, uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar encontrou a vítima caída em meio à vegetação, com perfurações no pescoço e na testa. Em seguida, o Samu constatou o óbito no local e a Polícia Científica foi acionada.

O corpo estava na entrada de um buraco feito no muro. A região é usada como rota de fuga de bandidos, principalmente de ladrões. O perímetro escuro e ermo facilita as ações criminosas, afirmou o sargento Otávio.

Ninguém da família compareceu na cena do crime, somente moradores. Eles relataram à polícia que o jovem era conhecido apenas como Neto ou Aladim, morador em situação de rua, pedinte e viciado em drogas.

Além disso, constantemente, era preso por cometimentos de pequenos furtos. No momento do ataque, ele carregava consigo uma mochila preta que continha algumas peças de roupas usadas.

Investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram no local, contudo, a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas.