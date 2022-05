Jovens estudantes de Pedra Branca iniciam aulas de robótica

Universidade montou um polo e um laboratório de robótica na escola municipal Érika Danilla, em parceria com prefeitura da cidadã a 198 km de Macapá.

Estudantes do 2º ao 5º anos do ensino fundamental da cidade de Pedra Branca, a 189 km de Macapá, começaram a ter aulas práticas de robótica na Escola Municipal Érika Daniella.

A iniciativa é uma parceria da prefeitura do município com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que mantém um polo no estabelecimento de ensino.

As aulas iniciaram no último sábado (21), no primeiro Laboratório de Robótica educacional montado pela universidade na escola municipal para alunos das séries iniciais.

Serão várias oficinas, sempre aos sábados, sobre o ensino de robótica. Na primeira aula, a curiosidade era grande e as bancadas ficaram lotadas.

O evento colocou em prática o projeto Robótica Sem Fronteiras que vem sendo trabalhado desde outubro de 2021, com o auxílio de professores, pedagogos e monitores especialistas na área de robótica.

O intuito das oficinas é auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes em sala de aula e prepará-los para futuras competições estaduais e nacionais representando o município, além de aproximar o mundo da tecnologia dos alunos.

“Mais um dos investimentos na educação que vai atender crianças, adolescentes e, através do Polo da UAB, também o público que sempre sonhou em fazer uma faculdade e não tinha a oportunidade, que é o público adulto. É uma verdadeira evolução para o nosso município”, destacou a prefeita Beth Pelaes.

Para o secretário municipal de Educação, Carlos Medeiros, o novo espaço gera conhecimento e oportunidade para a população.

“São muitas pessoas sendo beneficiadas pelos dois projetos e isso torna nossa cidade cada vez maior e mais repleta de conhecimento. É a educação se fazendo presente no dia a dia. Não medimos esforços para alcançar o nosso objetivo que é formar cidadãos”, concluiu.

A Escola Érika Daniella também sediará, em breve, um catálogo de cursos de graduação e pós-graduação à distância da UAB, em nível de especialização, através das instituições de ensino superior (IES) Ifap e Unifap.

Fazem parte do catálogo de cursos das instituições: Licenciatura em Pedagogia, Letras Português, Letras Inglês, Sociologia, Educação Física, Matemática, Linguística Aplicada, Ensino de filosofia no ensino médio, Docência para EPT e Ciência é 10.