Leilão de veículos no Amapá abre lances online

Lance mínimo para moto vai de R$ 352 a R$ 1,5 mil, e para carros, de R$ 641,50 a R$ 27 mil. Visitação pública dos lotes pode ser feita presencialmente na Setrap, na zona norte de Macapá.

Estão abertos os lances do leilão de veículos do Governo do Amapá. Estão sendo leiloados carros e motos que a administração pública não tem mais interesse. Os lances iniciaram nesta terça-feira, 3, de forma online através do site www.curiauleiloes.com.br.

O objetivo é arrecadar R$ 300 mil – montante que será utilizado para aquisição de novos meios de transportes.

São 78 veículos entre carros e motos, divididos em 43 lotes com 40 de veículos em condição de circulação e 3 em condição de sucata.

A visitação pública dos lotes de veículos pode ser feita presencialmente na sede da Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), localizada na BR-210, bairro São Lázaro, de 9h às 12h, após prévio agendamento pelo telefone (96) 99142- 0692 ou e-mail [email protected]

O lance mínimo para moto vai de R$ 352 a R$ 1,5 mil, e para carros, de R$ 641,50 a R$ 27 mil. Podem participar do leilão pessoas físicas e pessoas jurídicas, devidamente inscritas no CNPJ com SICAF atualizado.

Documentação necessária

Para pessoa física, os documentos necessários são: CPF e carteira de identidade, em caso de menor de idade será necessária comprovação de emancipação, ou procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, em original ou cópia legível devidamente autenticada em cartório; comprovante de residência.

Para pessoa jurídica, os documentos necessários são: comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; documentos e credenciamento do representante: CPF, RG e autorização (procuração autenticada); registro comercial, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos na forma da lei, conforme o enquadramento jurídico e tributário da participante; comprovante de endereço; certidões de regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal; certificado de regularidade fiscal do FGTS.